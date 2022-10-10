資深媒體人周玉蔻日前猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，指控他父親蔣孝嚴昔日緋聞，引發爭議。前立委孫大千表示，周玉蔻攻擊都沒有打到點，反而同樣引發全面反民進黨的浪潮。外溢效應不只是影響到台北市，還會影響到全台灣民進黨所有的選情。

孫大千9日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，周玉蔻這一次攻擊蔣萬安家族的事情，方法太粗劣，所以立刻引發全台灣民眾全面反彈跟憤怒。因此，周玉蔻站在哪一邊，就增加哪一邊的仇恨值，陳時中的仇恨值已經過高了，如果他的肩膀上再背一個周玉蔻，陳時中就真的萬劫不復了，

孫大千接著指出，周玉蔻過去這段時間的表現，包含民進黨很多側翼、打手或者是特定的綠媒，所做的一些攻擊都沒有打到點，反而同樣引發全面反民進黨的浪潮。所以這些事情都有很強大的外溢效應，不只是影響到台北市，還會影響到全台灣民進黨所有的選情。

孫大千指出，2018年張天欽東廠事件是針對當時新北市長候選人侯友宜，東廠事件爆發後，整個民進黨選情就崩盤了。周玉蔻如果還沒有收斂，她有可能成為2022年的張天欽，再一次的把民進黨的選情拖垮。