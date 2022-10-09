新北市淡北道路延宕20多年，中央近期終於核定，新北市長侯友宜說，全案預計明年發包，拚2025年底開通這條「救命的路」。不過卻引發北市北投區居民抗議；無黨籍台北市長參選人黃珊珊今表示，過去塞在新北市淡水區的車流將隨著快速道路闢建，移至台北市區導致塞車，對當地造成很大困擾，過去即呼籲中央於核定過程應與北市協商，切勿讓新北市的塞車問題轉移至關渡或台北大度路段，喊話不可「以鄰為壑」。

現行往返淡水、台北都走台二乙線，上下班時段必大塞車，而連接新北淡水和台北士林、北投的淡北快速道路，全長約5.4公里，工程總經費73.4億元，侯友宜把它定調為「救命的路」，希望開通後可挽救淡水急症民眾生命，不再卡在車陣中喪命。行政院花了2年多，今年8月正式核定，力拚明年動工，最快2025年底完工。

黃珊珊今早至北投區出席台北葫蘆寺建廟75週年眾神聖駕水上巡安遶境，會前受訪時指出，過去塞在淡水、關渡一帶的車流，將隨著快速道路闢建而往台北市區移動，的確對北投當地居民造成很大困擾。

黃珊珊表示，過去即呼籲中央於核定過程應與台北市協商，包括路型調整、車流引導等，切勿讓新北市塞車問題轉移至關渡或台北大度路段，中央應與地方溝通並做好交通專業評估，喊話不可「以鄰為壑」。