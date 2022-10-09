針對民進黨台北市長參選人陳時中「深蹲換乘」評論，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘9日指出，「深蹲換乘」僅是蔣萬安針對淨零減碳，在論壇的演講舉例，並未納入政見，建議陳團隊弄清楚內容後再發表意見，免得像陳時中評論馬斯克一樣，第一時間忘記表達抗議，還稱馬斯克是成功企業家，後來才「急轉彎」補上抗中保台，「先稱讚、後譴責」的行為令人尷尬。

蕭羽耘指出，蔣萬安昨在《氣候治理．淨零台北》論壇中，提及羅馬尼亞的「深蹲換乘」是全民參與節能的例子，但管、陳兩人直接抓錯重點，一個搬出1280月票瞎扯體能、年齡偏差，另一個則報上自我可以深蹲的次數；不過，蔣萬安要強調的重點是全民參與環保、善盡全球公民責任，「不懂管碧玲、陳時中為何要『竹篙湊菜刀』？」

「奇怪的是，陳時中當時人在論壇現場，但團隊仍舊做出悖離事實的解讀？」蕭羽耘認為，有三種可性：第一、不夠具有國際觀，無法理解國外節能城市的理念；其次，陳時中心不在焉、沒在專心聽對手發表看法；最後則是團隊刻意扭曲做政治操作、移花接木，「沒有國際觀事小，但相信不夠專注、曲解他人原意，都是台北市民厭惡的行為」。

九合一選舉台北市蔣萬安陳時中公車深蹲