國民黨台北市長參選人蔣萬安稱「深蹲20下，換一個公車免費搭乘」，引發輿論熱議。蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（9）日指出，「深蹲換乘」是蔣萬安在「2022台灣氣候行動博覽會 『氣候治理．淨零台北』對話」上，舉例提及有助節能減碳、全民參與的外國實例，她痛批為了選舉，對於它國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必。

蕭羽耘表示，根據《克盧日日報》報導，這項「深蹲換乘」行銷活動，是由羅馬尼亞克盧日納波卡（Cluj-Napoca）這個城市所舉辦，政府擺設綠色智慧機器，並設有偵測設備，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動目的是希望透過創新的概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果；活動期間，民眾共同累積超過100萬次的深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票。

蕭羽耘指出，蕭羽耘進一步說，由他國實施該活動的經驗來看，這類鼓勵全民參與的活動，於特定時段、特定的區域舉行，而城市乘坐大眾運輸工具的人口增多，自然減少私家車上路機會，達到節能減碳的效果；且對於促進全民運動、增進全民健康，起了良好的鼓勵和宣傳作用，「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。

蕭羽耘也指出，台北市過去有許多領頭的環保政策，包含垃圾分類、垃圾袋收費、垃圾不落地等，一開始都被指責不便民、不體恤人民荷包，甚至抱怨路邊減少了垃圾桶，一定會造成垃圾滿地；但事實證明，為了地球、環保，民眾的觀念也在不斷地進步，最初一些不被理解的政策，如今都被全民視為理所當然。

她說，目前環保杯的使用，也正處於觀念、政策推廣的過度期，但節能減碳是全球大趨勢，善盡全球公民責任，是每位國人的義務。 以飲料店外帶為例，國內部分業者對於自備杯具己有5元的減價，而德國新興的「押金環保杯」─ Recup ，消費者外帶咖啡時，可利用這款能重複使用的外帶杯，但需多付1歐元（約新台幣 36 元）押金，並於退還杯子時拿回押金；買咖啡還會有折扣，從 0.25 到 0.3 歐元不等。

她還舉例，德國賣場的保特瓶，許多都是要押金的，鼓勵消費者使用後，要做好回收工作；在英國也有廠商推出了環保紙瓶葡萄酒；芬蘭則有業者利用咖啡渣做運動鞋。

蕭羽耘強調，全世界為了愛地球、節能減碳，正在窮盡一切辦法，由下而上、公私協力，人人都為節能減碳付出自己一份力量；蔣萬安曾在矽谷執業律師，視野宏觀開闊，自然對全球的新生事物和節能減碳進步觀念，樂於借鑒、分享；少數人為了選舉目的，刻意扭曲誤導外國城市的活動，真是大可不必。