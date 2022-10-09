無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）現場示範深蹲。（陳薏云攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下，換一個公車免費搭乘」政見，引發外界議論、揶揄。不過也意外開闢「深蹲戰場」，民進黨參選人陳時中表示，自己可蹲2組15下；記者詢問蔣萬安是否可示範遭拒，不過無黨籍台北市長參選人黃珊珊則大方示範，並表示，自己早晚都在練氣功，一天大概蹲5、60下。

陳時中上午受訪時表示，自己平常深蹲可以做2次15下；而蔣萬安上午出席活動時，被媒體問及是否可以示範深蹲，蔣萬安僅以謝謝婉拒；而黃珊珊今下午前往文山區忠順廟參拜，被媒體問及平常會做深蹲嗎？黃珊珊笑著表示，自己早晚都在練氣功，本身就要蹲馬步，還要深蹲，每天早晚各15分鐘。

黃珊珊笑稱，運動是一件很好的事，自己有時候跑步，有時候騎腳踏車，明年要跑21公里半程馬拉松。黃珊珊也現場示範深蹲，只見黃珊珊扎穩馬步，一蹲到底，身體完全沒有晃動。黃表示，深蹲其實滿簡單的，自己一天大概可以做5、60下。

黃珊珊拍胸脯保證，自己絕對可以超過20下，深蹲主要是要練核心肌群肌肉，強調長輩是很需要這樣的運動。