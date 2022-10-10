今天為國慶日，但國慶主視覺缺乏「中華民國」引起外界質疑。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，如果在國慶日都迴避掉中華民國，沒有意象、象徵出現，要如何團結國內民眾呢？

蔣萬安今天一早８點前往國民黨國慶日升旗典禮，9點出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，蔣萬安受訪時指出，每天行程都滿滿，今天國慶日把握每一項活動，他每一年都會參加，剛剛從中央黨部趕過來，最重要就是慶祝中華民國生日、凝聚共識，「大家大聲說出我們國家是中華民國」。

不過，民進黨台北市長參選人陳時中今天一整天白天都沒行程，外界解讀是特別避掉國慶。蔣萬安說，陳時中的行程安排規畫，團隊較清楚，對他來講，國慶日是非常重要的日子，包括今天各地國慶慶祝活動、升旗典禮，下午也會特別舉辦慶祝雙十的活動，希望大家了解這天的重要性，都能參與盛會，同樣希望營造家庭日，每個家人都可以歡聚再一起，是很歡樂、開心的日子。

媒體詢問，國慶主視覺沒有中華民國，國慶主題為守土衛國，製造亡國感？蔣萬安說，如果在國慶日都迴避掉中華民國，忽視掉我們的國家國華民國，沒有意象或象徵出現，國人沒有辦法接受，要如何團結國內民眾呢？

至於蔡英文總統國慶演說重申「四個堅持」，蔣萬安表示，當然就是堅定守護中華民國主權，捍衛中華民國民主自由法治，但更希望能落實在每一天，而不是只有國慶日出來講而已。