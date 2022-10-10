桃園市慶祝國慶升旗典禮今天舉辦。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政日前曾說民進黨對手鄭運鵬沒有民意基礎，地方看不到人。鄭運鵬今天參加桃園市慶祝升旗典禮反擊張善政。他說，張善政選舉到目前為止應該還沒有勝選過，這是最大的差別。

鄭運鵬表示，3任立委通通是區域立委，張善政選舉到目前為止應該還沒有勝選過，這是最大的差別。他說，汙衊對手沒有民意基礎，不知道所謂何來，選舉就是讓市民做最好的選擇。他強調，用正面、陽光、歡樂的選舉，希望大家公平競爭正面競爭，這是市民最想看到的。

桃園市慶祝國慶升旗典禮今天舉辦，桃園市長鄭文燦細數政績，相信市民會投給民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，延續8年政績。鄭文燦表示，8年任期讓桃園有很大改變，這是市府團隊努力、議會支持、全民參與才有這成績。桃園8年來人口成長21.5萬人，在全台人口衰退時逆勢成長。桃園也在公共建設大翻新，交通努力打好軌道建設、道路建設基礎。相信桃園市民會珍惜8年改變，投給桃園隊、鄭運鵬。他也說，鄭運鵬選情穩定上升，相信未來會拉開明顯差距。

鄭運鵬說，不用等到明年國慶升旗，希望元旦就由他邀請鄭文燦到市府參加升旗典禮。鄭運鵬說，很有信心，也只有讓他當選，未來鄭文燦可以到中央來照顧桃園，能力更大也照顧全國。

國民黨對手張善政說是因為國民黨8日在中壢舉辦晚會的聲勢，蔡總統15日也要到桃園。鄭運鵬回應，是張善政想太多，候選人和競選總部的大會，都已經訂好了，覺得參選人互相祝福，不用去降低或詆毀對方。因上次藍營質疑綠營用8000元1車方式動員，鄭運鵬說，希望不要再像上次一樣無中生有，騷擾、質疑讓市民比較方便的搭乘方式。