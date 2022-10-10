國慶日天氣好轉，中央氣象局一早即解除大雨特報，今僅山區及東部有零星陣雨。入夜後又一波東北季風接近，全台愈晚愈冷，北台灣明晨低溫下探16度。一熱帶擾動發展，有機會在下周增強為颱風，且與東北季風形成「共伴效應」，對台灣帶來影響。

連日雨勢趨緩，今白天天氣好轉，一同為中華民國慶生。今僅山區及東部有零星陣雨，各地氣溫：北部18至26度、中部20至33度、南部22至34度、東部19至31度。

【志耕氣象報報】秋老虎掰掰! 今起再涼一週北東偶雨│中視晨間氣象 20221010

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今氣溫漸降、愈晚愈涼，北部入夜後來到17、18度；中南部日夜溫差大。明白天多雲，北部清晨低溫下探16度。

最新模式模擬，明晚至周四迎風面水氣增，大台北及東半部有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲。值得注意的是又有熱帶擾動發展，甚至有機會生成颱風；正值東北季風季節，吳德榮提醒「秋颱」特性，不排除「共伴效應」為台灣帶來紮實影響，有待觀察。