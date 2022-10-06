【立綱氣象報報】東北季風影響 北部轉涼 東北部陣雨

受到東北風影響，氣象局今（6）日稍早針對5縣市發布豪雨、大雨特報，而明日東北風會帶來更多水氣，北台灣多地有猛烈降雨，宜蘭山區更有大豪雨機率。氣象主播戴立綱表示，周休連假會是「東山飄雨，西山晴」，預估下周一會有新的一波東北風，低溫下探20度。

氣象局資料顯示，明日東北風夾帶更多水氣，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區有機會出現大雨或豪雨，尤其宜蘭山區恐有大豪雨。不過其他地區的天氣就沒有這麼猛烈，桃園以北、大台北平地偶有陰雨，新竹以南晴到多雲，午後中部山區及南部有則有局部陣雨。

明（7）日北台灣各地有機會出現大雨或豪雨，尤其宜蘭山區更要注意恐有大豪雨。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣溫方面，夜間清晨各地低溫為24至26度，桃園以北、宜花地區高溫約27、28度，新竹以南及台東氣溫偏熱，約30至32度。

明（7）日桃園以北、宜花地區高溫約27、28度。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，受東北風和地形作用影響，宜蘭及東北角明日降雨最多，周休假期北部濕涼，中南部天氣晴朗。預估下周一（10/10）會有另一波東北風吹來乾燥冷空氣，清晨東北角飄雨，之後會轉為多雲，其他地區都是穩定晴朗的天氣。

氣象局預報員官欣平表示，預計下周二、下周三（10/11、10/12）會是東北風影響感受最明顯的時候，大台北、桃園、宜蘭等地，夜間清晨低溫約20度，中部約21、22度，南部約23度。