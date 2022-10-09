要降溫了！氣象專家吳德榮表示，今晚至國慶（10日）晨另一股東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，花東仍有豪雨威脅，國慶日白天乾冷空氣南下，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，周二清晨北台灣最低溫約降至16度。同時周末有秋颱生成，並與東北季風形成共伴效應的機率，帶來劇烈風雨。

東北季風影響，氣象局發布花蓮豪雨、宜蘭大雨特報，今日花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨小心坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布宜蘭花蓮豪、大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日白天東北季風稍減弱，東半部及大台北有局部雨；今晚至國慶（10日）晨另一股東北季風增強，桃園以北、東半部仍有局部雨；迎風面仍有豪雨的威脅。至於新竹以南平地皆晴朗穩定，山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫方面，北台灣稍涼21至27度，中南部白天熱、日夜溫差大，約23至35度。

接著國慶日白天乾冷空氣南下，各地天氣好轉，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。周二（11日）各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台灣清晨平地最低溫降至16、17度。

吳德榮表示，周二晚至周五（11至14日）迎風面水氣漸增，大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。周六（15日）迎風面水氣更增多，北部及東半部有局部雨，有較大雨勢。另外，各國模式模擬顯示，本周西北太平洋又有熱帶擾動發展，周末有形成秋颱與東北季風「共伴效應」的機率，帶來劇烈風雨，其未來動向應持續密切觀察。