大陸央視新聞6日報導，十一黃金周假期邁入第六天，經歷了近兩天凶猛降溫天氣，大陸中央氣象台已於昨晚解除了寒流預警，但是新的冷空氣又在醞釀之中，預計8日至10日，新一輪較強冷空氣將影響大陸中東部大部分地區，繼續帶來大風降溫天氣。江南、華南降水依然持續偏少，氣象乾旱仍將持續。

大陸中央氣象台指出，今天西藏東南部、河南南部、安徽中部、江蘇中南部、湖北西北部和東部、重慶東北部、四川南部等地仍有中到大雨。十一長假最後一天，上述地區降雨接近尾聲，雨區縮小，強度減弱。

預計8日至10日，新一輪較強冷空氣將影響中國中東部大部分地區，繼續帶來大風降溫天氣，華北、東北地區將會出現明顯雨雪，中東部的氣溫也將由常年同期偏高轉為偏低。隨著新冷空氣的到來，雨雪區域將轉移至東北、華北一帶。內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江南部等地的部分地區有中到大雨，局部暴雨。內蒙古中東部、華北西北部等地有小到中雪或雨夾雪，局部大雪。

氣象專家提醒，未來10天冷空氣勢力強，活動較頻繁，中東部大部地區氣溫由偏高轉為偏低，其中西北地方東部、華北、黃淮中西部、江漢、江淮等地氣溫偏低2～4℃。江南、華南降水依然持續偏少，氣象乾旱仍將持續。