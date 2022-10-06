家家推出新歌〈她並非不想〉。（相信音樂提供）

家家為Disney＋年度焦點影集《台北女子圖鑑》獻唱的〈她並非不想〉今（6日）推出MV，該曲譜出現代都會女子所歷盡淬鍊的人生況味，也勾起家家自東部來到台北讀書工作、出道發片的青澀回憶，回首那段時光，家家說：「那時候會不時感到寂寞，不過實際體會才能真正知道寂寞是什麼東西，雖然有很多人會覺得很可怕，不過我覺得一點都不，學會跟寂寞相處後，就會感到自在。」

〈她並非不想〉都將心中脆弱的瞬間描述地絲絲入扣，家家表示：「原以為寂寞的場面會是夜深人靜的獨處時刻，不過MV在白天拍攝，就像是葛大寫的歌詞，以及拉拉（徐佳瑩）的旋律，給出了另一種氛圍，好像讓自己能在白天有勇氣面對孤獨，轉個念發現原來自己是有選擇的餘裕，而不是被自卑的自己給困住。」

問起家家如何享受獨處，她笑說自己宅家會玩遊戲，有時候也會畫畫，時間不知不覺會過得很快，持續在音樂創作的她更自嘲：「獨處時比較想不開就會寫歌啦，寫歌固然是好，但可能我這塊不夠自信，所以很多創作都自己藏起來，常常會被瑪莎哥唸說『寫的又不是不好，幹嘛都要藏起來』。」此話一出，突然讓她茅塞頓開，感嘆：「說不定在創作的途中，我還在面對孤獨的路上。」她接下來將開始籌備新作品及專場演出，年底前將持續在各演出場合與歌迷見面。