台灣人退休信心上升但疫情下，生活寂寞感比想像中嚴重！中信金旗下子公司台灣人壽與政大商學院29日共同發布2022「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，2022年的退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數三大觀察指數首度全部及格！其中退休信心指數更是首次超過60分，但看似樂觀卻有隱憂，調查發現，未退族認為會比上一代更晚退，而且最擔憂「通膨」會讓退休金縮水，民眾準備退休將更吃力。

持續追蹤三年的「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」，包括退休信心指數、充裕指數、生活滿意三大指數，今年首度全數及格！其中「退休信心指數」更首次跨越60分，落在63分，比2021年59分，成長4分；而「退休充裕指數」分數與去2021年相同，維持69分。

值得注意的是，「退休生活滿意指數」76分明顯下滑，比2021年81分下跌5分，其中細項問題「面對退休心情與態度」的跌幅最深，比2021年下降10分，調查計畫成員政大商學院金融系暨金融研究中心主任楊曉文表示，疫情反覆限制了人與人交流，民眾對退休寂寞感升高。另外，社會保險制度仍存在勞保破產危機、健保財務收支短絀與長照 2.0資源不足等問題，不要忽略這些既存的影響，才不會造成退休準備不足的風險。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授暨中民國退休基金學會副理事長黃泓智則指出，台灣人準備退休金常低估通膨風險、未來勞保給付降低風險、長壽風險等，光是通膨風險就低估了1,104萬元，而年輕未退族離退休有較長的時間，具時間複利效果的優勢，可採更積極穩健的目標到期投資策略，在年輕時採取較積極的投資配置，接近退休時則逐漸採取保守的投資配置，才有機會順利實現自己的退休目標。

台灣人壽副總經理賴玉菁表示，通膨怪獸好比「灰犀牛」，多數民眾明知危機存在，也有時間準備，卻因為時候未到而輕忽風險，等到真的退休時才發現為時已晚，民眾更該及早採取行動，為退休生活做準備。

台灣人壽營運規劃二部副總經理游雋明表示，正確的退休準備，第一、首要建立「自主備老」新觀念，完善「樂活三本」，強化「財富老本」、「健康老本」和「長照老本」，拒當貧老的「下流老人」。

第二、要估算需準備的「退休花費」金額，以長壽風險考量，退休後餘命20年計算，日常開銷恐需要準備新臺幣（下同）552萬元；醫療費用、長照費用更是佔退休花費金額近5成，醫療費用約須準備288萬元；平均照護時間7.3年的長照費用也要準備252萬元，加上通膨風險及休閒費用，退休後生活至少需準備 1,092萬元以上的「財富老本」，才足以支應。

第三、財務規畫宜掌握增加頻率、彈性調整、補足缺口三原則，也盡早在身體健康時開始準備足額的醫療保障，透過商業保險為自己規畫「健康老本」、「長照老本」。

針對「退休準備可能低估的風險」，黃泓智教授更強調，民眾在退休規畫過程中，若低估通貨膨脹、未來勞保給付降低、長壽、投資，不健康，以及太晚準備等風險，會造成退休不足感，導致「優退」或是「貧老」的巨大落差，民眾退休準備應提前至30歲以前，愈早開始規劃愈好，仔細評估每項風險帶來的影響，提早規畫最適合個人的退休方案。