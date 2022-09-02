今天下午將公布上海出口貨櫃運價指數（SCFI），由於歐美近來消費疲軟，連帶影響貨量及運價表現，在最新指數公布前夕，貨櫃三雄一片慘綠，跌幅更是今年航運股最重的族群，長榮(2603)、陽明(2609)跌幅都在5％上下，萬海(2615)也將近4％，陽明及萬海盤中股價都已經創下除權息以來的新低價位。

SCFI運價指數上周重挫8.03％，來到3154.26點，改寫疫情以來最大跌幅，連續11周走跌，今天也面臨3000點關卡保衛戰，在公布指數的前夕，市場擔心今天指數是否又出現重挫，賣壓相當沈重。

海運榮景去年達到高峰，但運價暴漲，導致什麼東西都貴，引發通膨巨獸來臨，原本一艙難求的現象，反而變成庫存拉高，企業都努力在清庫存，也影響市場運價，修正幅度最近加快。連物流業都認為，雖然各地都還有塞港情況，但海運景氣到年底前恐怕不樂觀。

目前全球海運三大聯盟已透過空白航班等手法調控艙位，歐美經過兩季的消化庫存，業內人士指出，再來是傳統消費旺季，運價現在是加速趕底，期待在消費旺季前能迎來一波強勁反彈。