【立綱氣象報報】東北風影響 宜蘭地形雨 冬山600mm

民眾開心迎接國慶連假，但出門千萬要注意天氣變化，受到東北季風影響，氣象局持續發布豪雨特報，明（8）日宜花、北海岸及雙北山區都要慎防豪大雨，預估周日降雨才會減緩。氣象主播戴立綱表示，國慶日時，新的一波東北風為台灣帶來乾燥冷空氣，屆時會轉為「多雲時陰」的天氣型態。

氣象局資料顯示，今晚至明日水氣較多，宜蘭、花蓮及大台北仍有雨，宜蘭恐達豪雨以上等級，基隆北海岸、花蓮及大台北山區也有局部大雨或豪雨，呼籲民眾注意坍方、落石，並慎防淹水。另外，桃園及台東也有局部陣雨，新竹以南則是多雲到晴。

明日溫度方面，桃園以北、宜花天氣偏涼，高溫約25至29度，其他地方高溫仍有31至34度，各地低溫約23至25度。

氣象局指出，周休假期「北東易雨」，國慶日則是溫度略降，雨勢減緩。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，目前蒙古上空有一波冷空氣逐漸南下，預計下周一（10/10）為台灣帶來乾燥冷空氣，清晨北部低溫約20度至21度、中部為22度至23度，國慶日北部清晨略微飄雨後，一直到下周五（10/14）都是多雲時陰的天氣。

另外，氣象局預報員陳伊秀表示，不排除有熱帶擾動發展的機會，可能會生成新的颱風「桑卡」，但目前各國模式仍然分歧，還有待持續觀察。