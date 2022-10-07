今年國慶連假疏運，台鐵推估單日運量最高峰將落在今（7）日63萬人次，連假期間每日平均運量則是56萬人次，因民眾出遊意願提高，預估運量亦將高於去年運量。

台鐵表示國慶連假期間將加開95列次加班車，並加掛36輛車廂，運能方面，西線較平日增加3％，東線增加10％，南迴線則增加3％，對號列車共增加4萬2255個座位。此外，10月8日至10日加開北花EMU900型區間快車6列次及西部幹線EMU900型區間（快）車6列次；7日至10日，加開東部幹線實名制列車4列次。配合國慶日當天故宮南院施放國慶煙火，加開嘉義到斗六及嘉義到台南區間車共2列次。

受918地震影響，玉里至富里間因多處橋梁受損改採公路接駁，富里至台東間以區間車疏運旅客，原則上每日6點至晚上21點間每30分鐘開行1列次，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，台鐵表示「幾乎是隨到隨開」。