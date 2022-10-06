918地震重創東部交通，交通部表示新秀姑巒溪橋及樂樂溪橋朝明年春節前的1月18日慢速通行通車為目標；玉里到富里間公路接駁到明年1月17日為止。

立法院交通委員會今（6）日邀集交通部、教育部、經濟部、內政部消防署、內政部營建署、行政院農委會、行政院災害防救辦公室專題報告「918震災災損情況、重建規劃、補助方式及觀光產業振興」。

交通部在書面報告中指出，目前鐵路花蓮至玉里間、富里至台東間已經復駛，玉里至富里間仍採公路接駁。

軌道部分，已於9月22日前陸續修復完成。橋梁部分，新萬里溪橋已於9月30日搶通；新秀姑巒溪橋及樂樂溪橋分兩階段通車，第一階段工期約110日曆天，朝明年春節前1月18日慢速通行通車為目標，第二階段依「鐵路強梁耐震設計規範」安全評估及補強，復建經費約2.6億元。

交通部長王國材會前受訪強調，花東鐵路玉里到富里還有18.8公里未修復，本來工期預定6個月，經過討論之後由5組人馬同時施工，因此工期縮短一半以上。

此外，東里站、路段電力、號誌及電訊設備已陸續完成修復中，營運車輛已於9月22日拖回台東機務段。

公路接駁部分，9月18日至9月29日花蓮、玉里到台東區間採公路接駁；玉里到富里間公路接駁從9月30日到明年1月17日為止。

公路災損及重建規劃方面，目前僅台9線278K玉里大橋北上線因支承位移、橋台伸縮縫隆起等因素而封閉，並改由南下線雙向通行。玉里大橋已完成橋樑檢測，復建經費約2000萬元，預計明年3月中旬完成。

台北－台東航線協調增班，10月份每周將增班或放大機型6班計12架次。