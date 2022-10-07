北市第32期疫苗預約平台提供3萬7000多劑莫德納次世代疫苗，讓18歲以上民眾接種，截至7日中午12時已全數預約額滿，北市衛生局表示，因預約踴躍，已協調27家合約醫院加開莫德納次世代疫苗特別門診，共有近1萬3000名額，提供未能於平台預約民眾完成接種。

衛生局提醒，接種間隔與前一劑，包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等，至少12周以上，如曾確診者也須間隔3個月，符合資格的民眾可到合約醫院網站預約，第33期疫苗預約平台於11日至14日將再開放預約，下周一至周日接種，歡迎民眾多加利用。

衛生局呼籲，本土疫情仍屬於高原期，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險，台北市合約醫院持續開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱台北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv)。