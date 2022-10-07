澳洲伯斯（Perth）近日發生一起離譜的醫療疏失，一名55歲的器捐者在醫院接受治療時，被護士認為已經死亡，且在沒有開立死亡證明的情況下，被裝入屍袋送往太平間，沒想到當醫師要取出待捐贈的器官時，卻發現屍體流出新鮮血液，還睜開眼睛看著他，讓他當場嚇瘋。

綜合外媒報導，事件發生在當地的羅金漢總醫院（Rockingham General Hospital），一名55歲的男性器官捐贈者凱文（Kevin Reid）在該醫院接受安寧治療，上月5日晚間在沒有死亡證明的情況下竟被裝入屍袋，直到醫師隔天前來開刀，打算取出待捐贈器官時，赫然發現凱文「可能還活著」。

醫師寫給驗屍官的報告指出，當時患者手臂的傷口流出新鮮血液，四肢也開始移動，眼睛甚至還睜開著，「從傷口的血液、手臂位置和眼部等跡象，我認為與一般會送到太平間的人不太一樣」。院方工作人員表示，患者從病房送到太平間時，眼睛是閉上的，且穿著乾淨的病服，最後被登記死亡的時間為9月6日。

不過最讓家屬無法接受的是，凱文明明早在5日被宣告死亡，但死亡時間卻是6日，懷疑凱文被送到太平間時可能還活著，質疑院方嚴重疏失，醫師面對家屬質疑，決定將案件通報醫院。對此，國家驗屍官辦公室發言人表示，法庭已於10月3日開始調查，不便對外公布更多案情細節。