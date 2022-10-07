警方也將在連假期間加強酒駕取締。（警方提供）

雙十國慶連假將至，為維護轄內交通順暢及行車安全，新北市新莊警分局將從今（7）日下午4時至晚間10時以及8日、9日、10日連假期間，每天上午10時至12時、下午4時至晚間8時，規劃126名警力於轄內新北大道、中正路、思源路等重要幹道執行加強路況查報及交通疏導勤務。

新莊警分局表示，雖然新莊地區未與高速公路連結，但是平面道路臨近國道1號五股交流道，為避免車流擁塞回堵至平面道路，將針對新北大道與中平路及中環路口加強交通疏導。

針對轄區內主要幹道如台1線、台1甲線、台65線高架道路及重要匝道、思源路等重要路口，也會派遣警力不定期進行路況查報，並加強取締轄內捷運站、公車站周邊併排違停車輛，與站外人潮疏導。

此外，由於氣溫日漸轉涼，再加上連續假期將至，聚餐宴飲的機會增加，警方也呼籲民眾，若有喝酒或食用薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐此類的含酒精類料理，務必改搭乘其他交通運輸工具，或利用代駕服務，切勿酒後駕車，以免影響自身及他人的行車安全。

新莊分局自今年1月至今，取締酒駕件數達665件，警方呼籲，酒後駕車害人害己，民眾切勿心存僥倖，多一分謹慎，少一分煩惱，才能快樂出遊，平安返家。