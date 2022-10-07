中央氣象局預報指出，今天（７日）東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大臺北降雨機率高，雨勢較持續，其中宜蘭、花蓮地區及基隆北海岸、大臺北山區容易出現大雨或豪雨，尤其宜蘭地區已有局部大豪雨發生。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(7、8日)兩天東北季風影響，北台稍涼，其他地區日夜溫差大。東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅，並隨時注意氣象局的「特報」。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明晚、下週(9)日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北東側有局部短暫雨的機率；下週日晚至國慶(10日)晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。國慶(10)日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；下週二(11日)各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週三、四(12、13日)迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下週西北太平洋又有熱帶擾動發展的跡象，動向及影響、尚待進一步觀察。