受到東北季風及對流發展旺盛影響，今（7）日全台多處有突如其來的猛烈降雨，氣象局稍早更針對11縣市發布豪雨、大雨特報，其中宜蘭更是達到超大豪雨的「紫爆」等級，提醒民眾下班或外出時要特別留意，記得攜帶雨具。

氣象局今日下午16時10分再度發布豪雨特報，今日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，南部地區、基隆北海岸及嘉義、南投、臺東山區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨範圍：宜蘭縣；豪雨範圍：台北市山區、新北市山區、花蓮縣；大雨範圍：基隆北海岸、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區、雲林縣山區。

氣象局表示，受到東北季風影響，嘉義以北、東南部，包含綠島、蘭嶼、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，呼籲附近的民眾要注意自身安全