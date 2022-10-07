7日受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部位於下風處，稍易累積污染物。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局7日10時氣象資料顯示：7日仍受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級，高屏零星地區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，7日至12日受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。