雙口袋短版開襟外套（迷霧藍），790元。（GU提供）

YZYGAP CROP DOVE FLEECE TEE，6100元。（GAP提供）

從不避諱放閃的女星邵雨薇，昨（6日）替快時尚品牌GU站台透露，有預先替男友吳慷仁挑長袖上衣迎初秋，暗暗吐槽對方品味待加強，「他好看的衣服都是我買的！」更自爆曾逛店掃了一整個行李箱的量，品牌平價又符合穿搭趨勢，包色不怕破費。

邵雨薇外搭GU強打新品「雙口袋短版開襟外套」流露休閒氣質感，與去年款式相比多了雙口袋和圓釦，寬鬆短版設計營造修長身形比例。「雙口袋短版開襟外套」售價790元，並推出6款色系包含迷霧藍、奶油白、盎然綠、摩卡咖啡、青春粉和時尚黑；此外，在鈕釦部分更展現巧思，採用同色毛料圓釦，精緻的觸感和外觀讓單品質感更升級。另品牌順應邊境開放，特別於ATT4FUN打造機場情境區，11月3日前到該地完成指定活動就有機會抽台北至澎湖來回機票。

GAP也於ATT4FUN門市玩噱頭，與YEEZY、BALENCIAGA聯名將店內一隅打造成全黑風格，服飾全置於黑塑膠袋內開賣，一旁還有遊戲機展示系列最具代表的「和平鴿」，繼釋出YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA全新影片和形象照後，YZY GAP第一波產品將7日上午11點在該店開賣，第二波產品包含長袖T、大學T、褲裝與配件等，也將於10日全數上架。