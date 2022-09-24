邵雨薇身材相當纖細，僅有42公斤。（粘耿豪攝）

施名帥對於能看到豐富的創作，感到興奮。（粘耿豪攝）

邵雨薇和施名帥今（24日）出席第3屆《野草計畫－編導新秀創意戰》擔任評審工作，以自身影視經驗和參賽者交流。邵雨薇21日過33歲生日，吳慷仁送了一大束花，附上卡片表達愛意，這束花以秋天顏色為主，深藏專屬浪漫，她甜說：「因為我是秋天出生的。」幸福藏不住。

她以《比悲傷更悲傷的故事》入圍本屆金鐘獎迷你劇女主角獎，也是首度入圍，心情有些緊張，「演戲已經演了大概11年，能夠入圍就很高興。」相較於有沒有得獎，她反而比較緊張紅毯上美不美，但戰袍還未定，「如果衣服漂亮，可以露哪裡的話，我也不會客氣。」

男友吳慷仁也憑著《斯卡羅》入圍男配角獎，邵雨薇表示2人應該不會一起走紅毯，想跟劇中兒子白潤音一起走紅毯。2人感情穩定成熟，時常在社交平台放閃，得獎會宣布結婚？「這是兩回事啦，現在就是自然生活，沒有刻意想什麼，今年也是努力工作的一年。」更說2人戲約都已排到明年，現在能好好睡一覺就是快樂時光。

邵雨薇第一次擔任戲劇評審感到新鮮，參賽劇本類型多元，笑說有幾部劇本看了都想毛遂自薦當女主角，其中更有參賽者直接將劇本女主角設定是她，讓她又驚又喜。施名帥先前已有當過劇本開發評審的經驗，對這次評選不算陌生，「可以站在演員角度看到正在孵育的計畫，是很好的事情。」

經過2個多月的評選，將近 350 件的作品，第3屆《野草計畫－編導新秀創意戰》邀請到 15 個知名影視平台、製作方與投資方共同合作，選出了 32 件優秀作品，今年更增加創意節目類，期待為影視產業挖掘更多創意故事，開發更多可能。頒獎典禮上將頒發 4 個特別獎項，14 個品牌冠名獎，創意節目及戲劇類各 1 名首獎，總計20個獎額。

合影視執行長曾瀚賢很樂見今年的類型多元，他說：「以往2屆會集中在BL劇或刑偵劇，這一屆劇本從職人、喜劇、恐怖到刑偵、漫改都有。」邵雨薇看到很多優秀劇本，很想舉手：「可不可以選我演？」結果真的有劇本以她為範本。施名帥當了多年評審，覺得可以站在演員角度看到孵育中的計畫萌芽是很好的事，會有一股熱情，蠻興奮的。

瀚草董事長湯昇榮表示，這次特別邀請邵雨薇和施名帥以演員的角度評比案子，「邀請邵雨薇時金鐘入圍還沒公佈，她是個很努力的演員，可以來貢獻看法。沒想小帥到入圍了節目主持人獎，剛好今年特別設立創新節目獎，剛好派上用場。」這次的徵選計畫還收到好幾位演員的創作，非常驚艷。