為響應金管會「信託2.0」第二階段計畫，以信託方式達到照顧員工幸福目標；國泰金控今宣布，推動「員工持股信託」計畫，未來將開放國泰金暨所有子公司內勤符合資格的同仁，以及外勤一定職級以上業務員參加，同仁依標準每月提撥固定金額，同時公司將100％相對提撥，邀請同仁加入計畫共享公司經營績效與成果。

國泰金控表示，提供員工長期激勵與獎酬制度，是企業留才不二法門，而「員工持股信託」是創造公司與員工連結最佳方式，主要是員工自願提撥固定金額薪資，公司也會對應提撥金額，一起在公開市場購買公司股票，相對鼓勵員工參與經營績效成果，同時也為薪資提供一套累積財富機制。

此外，國泰金控近年來致力建構多元包容的職場環境，於2021年度入選「彭博性平指數」，在包容性企業文化、性騷擾政策皆有傑出表現，尤其薪資平等及性別評價更接近滿分。

因應未來挑戰，近年國泰致力ESG職場培力，與線上學習平台合作，鼓勵同仁跨界、彈性學習，尤其在疫情期間同仁自主學習時數較前1年成長逾100％。

今年適逢國泰60週年，以科技創新、企業永續為ESG核心DNA，建立新型態溝通文化，打造多元彈性、透明高效職場環境，在人才競爭激烈環境下，透過提升員工體驗，以及多元福利機制，吸引與留置優秀人才。