受到東北季風以及對流發展旺盛影響，氣象局今（6）日16時10分針對5縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意突如其來的強降雨。
氣象局指出，宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生機率，大台北、花蓮山區及基隆北海岸也有局部大雨，要特別注意坍方、落石及溪水暴漲等情況。
豪雨地區：宜蘭縣；大雨地區：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、花蓮縣山區。
也因為東北季風吹佛，嘉義以北、東南部，包含綠島、蘭嶼、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區的民眾要特別注意安全。
受到東北季風以及對流發展旺盛影響，氣象局今（6）日16時10分針對5縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意突如其來的強降雨。
氣象局指出，宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生機率，大台北、花蓮山區及基隆北海岸也有局部大雨，要特別注意坍方、落石及溪水暴漲等情況。
豪雨地區：宜蘭縣；大雨地區：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、花蓮縣山區。
也因為東北季風吹佛，嘉義以北、東南部，包含綠島、蘭嶼、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區的民眾要特別注意安全。
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