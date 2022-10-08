【立綱氣象報報】東北風影響 宜花地形雨 行車要注意

近日台灣持續受到東北風影響，迎風面東北部的宜蘭、花蓮更出現淹水、土石流等災情，氣象局表示，明（9）日桃園以北、東北部仍有降雨，大台北山區、基隆北海岸、東北部雨勢較大且範圍廣。另外，氣象粉專也發文指出，預估國慶日會迎來更強一波東北風，西半部空曠地區，恐下探17度。

氣象局資料顯示，明日水氣較少，但桃園以北及東半部降雨機率仍高，尤其大台北山區、基隆北海岸及宜蘭的降雨時間較長，範圍也相對較廣，宜蘭、新北山區皆有下大雨的機率，要注意落石及溪水暴漲並慎防淹水。而到了新竹以南的天氣維持多雲到晴，午後南部及各地山區有局部陣雨。

明日溫度方面，清晨各地低溫來到22到25度，桃園以北、宜花因雲量多，高溫約25至29度，整天都能感受到涼意，其他地方高溫約31至34度。

氣象局指出，明（9）日北部、東北部仍有雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭的降雨時間較長，範圍也相對較廣。（圖／擷取自氣象局官網）

明日各地能感受到涼意，各地低溫來到22到25度。（圖／擷取自氣象局官網）

FB粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，目前西伯利亞有冷空氣醞釀，逐漸往東南方移動，預計明日下半天就會影響台灣，為迎風面北部、東北部帶來降雨，低溫約20至22度，下周一午後到下周二（10/10-10/11）的天氣漸趨穩定，但早晚溫差大，尤其西半部空曠地區，有機會下探17度。

預估下周三、下周四（10/12-10/13）水氣會再度增多，為東半部帶來較長時間的降雨，累積雨量過多恐導致土石流等災情，呼籲民眾短期內非必要，切勿前往東北部山區、宜花沿岸、河川流域等地。