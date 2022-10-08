【又嘉氣象報報】連假首日北東持續多雨 雙十國慶雨緩轉乾│中視新聞 20221008

東北季風影響，氣象局發布北北基6縣市豪、大雨特報，其中宜蘭是超大豪雨，氣專家吳德榮表示，這是入秋以來第2起「東北季風異常降水」事件，宜蘭2天累積雨量破1千毫米，今晚、明天東北風稍減弱，明晚另一股東北季風南下，接著10日國慶日白天乾冷空氣南下，各地天氣好轉，北台灣降至18度左右，下周二清晨氣溫降至最低，北台灣約16度。

氣象局發布宜蘭縣超大豪雨，花蓮縣山區大豪雨，新北市山區豪雨，基隆北海岸、台東地區及台北市山區大雨。(翻攝自氣象局)

受東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布宜蘭縣超大豪雨，花蓮縣山區大豪雨，新北市山區豪雨，基隆北海岸、台東地區及台北市山區大雨，低窪地區須慎防淹水。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，入秋以來第2起「東北季風異常降水」事件正在進行中，前日至今（6至8日）晨4時累積雨量圖已超過1千毫米，宜蘭南澳鄉達1070毫米。今晨4時雷達回波合成圖顯示，迎風面仍有強回波消消長長。

吳德榮指出，6日至8日4時累積雨量圖(左圖)顯示，最大值已超過1千毫米(宜蘭南澳鄉1070毫米)。8日4時雷達回波合成圖(右圖)顯示，迎風面仍有強回波消消長長。(翻攝自氣象局)

吳德榮表示，今日東北季風影響，東半部及大台北有局部雨，桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；今晚、明天（9日）東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北偶有局部短暫雨；迎風面續防致災性的大量降雨，隨時注意氣象局發布的特報。今、明新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。北台灣稍涼約21至27度，中南部白天熱、日夜溫差大，氣溫23至35度。

吳德榮表示，明晚至國慶日晨（10日）另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨；國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

下周二（11日）各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台灣清晨平地最低氣溫約降至16度左右。下周三至周五（12至14日）迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下周西北太平洋又有熱帶擾動發展，是否會形成秋颱與東北季風產生「共伴效應」，需密切觀察。