國民黨台北市長參選人蔣萬安今天早上前往興安華城社區升旗典禮，不過民眾黨議員參選人林珍羽未跟隨母雞黃珊珊出席北市府舉辦的國慶升旗，反意外與蔣萬安同框，引發討論。林珍羽表示，深入藍營鐵票倉為黃珊珊搶票，「一定要去，身負重任。」

台北市長柯文哲今上午率黃珊珊及民眾黨議員參選人出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，其中小雞黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、吳怡萱、張幸松、楊寶楨參與。林珍羽和陳思宇缺席。

蔣萬安今出席興安華城社區升旗典禮，同黨的北市議會副議長葉林傳、市議員陳炳甫及市議員參選人柳采葳、高世俊均陪同出席。

蔣萬安與國民黨議員參選人一一致詞，不過中間一度穿插林珍羽致詞，而林珍羽與民眾黨議員林國成身後站著蔣萬安與其他國民黨議員，氣氛有些尷尬。

林珍羽說明，自己早上有中山區劍潭里健行活動，還有2個送車行程，劍潭裡與興安華城都是深藍鐵票倉，興安華城社區升旗典禮已有20多年歷史，從父親當議員到現在，16年來每年固定去升旗，她今天深入藍營是為黃珊珊搶票，「一定要去，身負重任。」

林珍羽解釋，興安華城那邊是父親林國成服務很久的地方，包括周邊人行步道都是林國成爭取的，那邊是重點選區，「深入敵軍，在那邊有立足的空間多難得，怎麼可以放棄！」強調自己沒有刻意避開黃珊珊，黃珊珊知情並理解。