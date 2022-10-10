「祝中華民國111年，生日快樂！」台北市長候選人黃珊珊今(10日)在臉書分享她的北一女樂隊回憶，頂著烈日扛著沉重的低音號Tuba，連假日都要到中正紀念堂排走位，為的只是一份榮譽，就如她早早從軍忍受磨練的兄弟姐妹，台灣人守護土地的決心不容挑戰。黃珊珊強調，參加樂儀旗隊就是如此單純的驕傲，希望還糾結於母校「樂儀旗隊」議題的人可以早點明白，似幫民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭受的抹黑做出反擊。

「最近母校的樂儀旗隊飽受關注。」黃珊珊分享求學回憶表示，她是在高二時參加樂隊，為了國慶演出，大家每天都在拼命練習，連假日都要到中正紀念堂排走位。頂著炎炎烈日、扛著重死人的Tuba，忍受教官的責罵，還要一邊認真準備考試，再看著鏡子裡的自己愈來愈黑，這就是她的青春。這些日子很累很操，為的只是一份榮譽。黃珊珊說當時青澀，還無法表達這是什麼情感。

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而在黃珊珊北上求學的日子，她的兄弟姐妹則早早從軍，他們忍受的磨練，比自己還沈重艱辛數萬倍。母親也已經習慣孩子不在家，年夜飯更很少全員到齊，反正小孩就是交給國家了。他們在執行任務、獨自清醒的每個夜晚，為的就是一份榮譽，為的是在這重要的一天，典禮能順利落成，他們只須遙向家園敬禮。

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「長大了我才懂，即便角色不同，這份榮譽心是相同的。」黃珊珊感性表示，一份共同的認同與想望，凝聚了每一個人的意志。我們有不同的過去，但應該走向共同的未來，我們的主權毋庸置疑，我們守護土地的決心不容挑戰。

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黃珊珊強調，參加樂儀旗隊，就是如此單純的驕傲，希望還糾結於此的人，可以早點明白。