北一女中樂儀旗隊是台灣歷史最悠久的樂儀旗隊伍。（（摘自北一女中樂儀旗隊永續發展協會 官方粉絲團）

北一女樂儀旗隊近日成為熱門話題，而北一女樂儀旗隊也將獲邀參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，預計12月底出國，共11天行程，共4場表演，樂儀旗隊的同學加上支援師長共137人，需要超過1000萬元的旅費，為考量不讓「為國爭光」變成學妹們家庭的沈重負擔，校友們正在募款中。北市教育局也已補助260萬經費，讓學生出國為國爭光。

北一女中的樂儀旗隊是台灣歷史最悠久，聲勢最浩大，極具特色的樂儀旗隊伍，經常代表學校、市政府以及國家，在國內外重大慶典活動中演出，不但是北一女中最為人津津樂道的代表，更是傳承超過半世紀的國寶級團體。

北一女中樂儀旗隊獲邀出席2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，也將前往美國加州迪士尼樂園表演，預計2023年1月7日返台；不過參與的同學加老師共137人，加上樂器等運費，旅費需要超過1000萬，家長會也在臉書粉絲專頁上發動募款，教育局更提供團體出國參訪最高補助260萬元，盼能有更多校友、企業響應捐款，促成美事。

北市教育局副局長陳素慧說，教育局已補助每位老師4萬元，加上每月學生2萬元、共260萬元，以及國教署補助100萬，剩下的則由募款和學生出部分旅費，據了解，校方也有找華航幫忙，盼能有機票上的補助，而教育局的部分則已經提供最高額的補助。