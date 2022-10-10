無黨籍桃園市長參選人鄭寶清10日推出新政見，將籌設市立商業銀行，幫市民股東賺錢，他斥鄭文燦只會搶錢給政府花，像是廣設科技執法拚命開單，但他要當「城市CEO」是要「賺錢給老百姓花」，重申「政策三箭」學童營養午餐免費、青年購屋頭期款政府扛與敬老津貼1萬元的主張可行且勢在必行。

鄭寶清說，政治是服務眾人的事，不是要求如何管理人，他從政30多年，一輩子大都在政治圈裡頭工作，台鹽以及民間生物科技公司的經營、歷練，讓他更懂得如何幫公司的股東及員工賺大錢，讓大家衣食無憂，而且能夠安居樂業，家庭幸福美滿。

鄭寶清指出，參選桃園市長最大的願望與理想，就是想要讓窮人翻身，讓嬰幼兒得到好的照顧，讓年輕人有房子住，結婚生子共組幸福安康的和樂家庭，讓老年人活得有尊嚴，身體健康長壽活百歲，而要能夠做到這些事情，最關鍵的核心問題應該是要具有懂政治又有創新經濟的商業頭腦，再配合政治及產業經營的實務經驗累積，以「城市CEO」市長的角色定位來領導治理桃園市政，「賺錢給老百姓花」，而那些不是「城市CEO」市長的人，只能從一般老百姓的口袋裡掏錢、賺錢，讓政府來花，這完全是不同的經營治理觀念與思維邏輯，對老百姓來講，從幸福生活的角度來看，當然也會有天差地別的不同感受。

鄭寶清進一步說明「政策三箭」學童營養午餐免費、青年購屋頭期款政府扛與敬老津貼1萬元，在居住正義方面，主張公有土地由民間出錢興建，政府按合建比例分成，優先作社會住宅使用，只租不賣，租金用收入所得來計算。「難道會比鄭文燦市長執政8年還差嗎？」斥鄭文燦大搞公共工程大建設或各種社團補助，施政滿意度很高，但背地裡「要五毛給五塊」在搞什麼鬼，直指那麼多公共工程出包，只會甩鍋要承包廠商扛責，從不好好檢討底下的主辦單位或區公所在發包、設計、施工營造、工程管理或監工、驗收程序到底那個環節出了問題。

鄭寶清認為，該面對解決問題就好好處理，該調查有無貪瀆弊端就好好撤查到底，不要一而再、再而三的紕漏、事故層出不窮，浪費人民納稅錢且危及安全，更加難以收拾，直指真正的問題就出在桃園市長鄭文燦身上，既沒有能力扮演好城市CEO的領導與治理角色，又不得不令人質疑，坊間「鄭百億」的傳言到底是真或假？

鄭寶清說，桃園升格直轄市近8年，不見對老百姓的生活與經濟改變，全台灣已有9個縣市興辦國中小營養午餐免費，但是桃園都沒有，敬老津貼一再縮水，搞大建設爛工程花光錢，老人過的沒尊嚴，年輕人買不起房子，社會住宅又等不到，不敢結婚生子。

鄭寶清也斥鄭文燦在交通上廣設100多隻科技執法拼命開罰單，拼命搶奪老百姓的錢給政府來花用，桃園的交通難道有因此變的更好嗎？桃園的交通死亡人數及酒駕人數都還曾列6都第一名。

鄭寶清強調，桃園的「城市CEO」是要賺錢給老百姓花，而不是倒過來搶老百姓的錢來給政府花，桃園人才能夠過的有幸福感。他當年提出的鐵路地下化主張獲得前行政院長林全的支持力挺，把高架變地下化，可以幫政府賺3千億元以上，如今，更進一步主張「捷運BOT」來創新突破，開放民間企業以BOT的方式投資興建，加速形成桃園大眾捷運網，減少公部門支出，減少城市重大建設的等待或虛耗，活絡整個交通網又能因此創造更龐大的經濟商機。

鄭寶清提出，桃園應比照以前的台北市或目前的高雄市積極籌設市立商業銀行，幫市民股東賺錢，部分利潤回饋給經濟弱勢團體或原住民家庭，甚至包括桃園的青年創業貸款或微型貸款，都可以比其他銀行更低利且貸款條件更寬鬆許多，為桃園的經濟創新發展機會注入新的活水，同時也解決一些人臨時需要用錢的小額花費需求，避免因為個人經濟財務條件不符一般銀行的規定條件而轉到地下錢莊高利息借貸，造成更嚴重的家庭與社會問題。