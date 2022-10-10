今天（10日）雙十國慶典禮上台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜接受邀出席，兩人比鄰而坐，雙方互動也成為外界關注的焦點，不過兩人似乎沒有太多互動，有媒體報導，兩人互動冰冷，讓外界猜疑白橘心結未解；對此，柯文哲下午受訪時僅表示，「總不能蔡英文總統在台上講話，我們兩個私底下交頭接耳吧」，至於宋楚瑜是否會表態支持台北市長參選人黃珊珊？柯文哲說，「他是老江湖了，最後才會跟你講」。

台北市副市長黃珊珊仍保有親民黨籍，不過這次台北市長選舉卻以無黨籍的身分參選，更是受到柯文哲力挺，儼然已是柯文哲的接班人。然而，宋楚瑜日前出席活動為同黨籍議員參選人站台時，被問到是否支持黃珊珊？何時會為黃珊珊站台？宋楚瑜卻未明顯表態，僅表示，「支持老百姓」。

外界對於白橘心結多有揣測，柯文哲被問到相關問題時表示，兩人互動並沒有外界所稱的冰冷，這樣解讀較傾向挑播離間、見縫插針，「總不能蔡英文總統在台上講話，我們兩個私底下交頭接耳吧」，我只跟宋主席說，我會找時間去拜訪，要再與你的秘書約時間，大概寒暄幾句而已。對於外界所稱，兩人接近零互動「連蚊子飛過都聽得到聲音」，柯文哲認為，這太有想像力。

媒體問及先前與宋楚瑜的談話有哪些內容，柯文哲回應，他與宋楚瑜過去認識這麼久了，都有去宋楚瑜辦公室談過，私底下有些談話不必讓外界知道，「但請你們不要做文章」。

針對宋楚瑜是否會公開支持黃珊珊競選北市長，柯文哲表示，人家是老江湖，最後才會跟你講；媒體再追問，宋楚瑜是否表態支持柯文哲2024競選總統？他苦笑表示，「根本還沒討論到那裡。」