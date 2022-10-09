黃珊珊競選影片

九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，首都更是萬眾矚目。而無黨籍台北市長參選人黃珊珊5日時發布一段影片表示「台北不是破口，是我們守護的家」，影片中環南市場自治會長林勝東更直言，當時環南市場爆發嚴重疫情，許多攤商生計受到嚴重打擊，黃珊珊不顧生命危險，都來萬華巡視，許多網友看完後紛紛留言「每次看每次哭」，引發討論。

黃珊珊5日在臉書及YouTube頻道上發出了一段競選影片，影片中可以看到，有許多萬華的民眾吐露去年疫情爆發後的心聲，其中有一位在萬華擺攤的攤商直言，在這邊做生意快40年，從來沒有一個政治人物像黃珊珊一樣為他們著想的人，當時大家聽到萬華兩個字，大家都嚇死了，只有黃珊珊每天來；還有退休護理師表示，那時黃珊珊都會每天來幫她們加油打氣，她看到黃珊珊都會覺得很安心，好像也是有人在關照她們。

林勝東更表示，當環南市場疫情控制住後，黃珊珊就開始想著要如何行銷環南市長，所以對市場的攤商幫助很大，黃珊珊還說，「就是這種時候，才需要像她們這樣的政治人物用心來做，來解決百姓的困苦，讓市場的攤商有生意可以做，有飯可以吃，這是她重點該做的工作」。最後，黃珊珊也說，這些日子，大家不曾忘記，這些堅韌的意志，依舊銘刻在這座城市的土地。而只有真正承擔、不推諉塞責，才能陪伴大家走出黑暗，持續前行；黃珊珊強調，其實政治很簡單，把大家照顧好，台北就會更好，「謝謝有你，讓我們一起與所有偉大市民齊步共贏，讓台北持續前進」。

許多網友看完後紛紛留言表示「每次看每次哭」、「感動！看到珊珊人飢己飢人溺己溺的精神」、「選舉要選的不是顏色，要選賢與能！」、「一個是用生命在防疫、救萬華，疫情期間去了萬華上百次。一個說萬華是破口，出現在環南市場時，就是派側翼來打擊市政府，到底誰是父母官、誰是政客，清清楚楚」、「這影片內容才經歷不久之前，現在重現時竟然把我感動到眼匡泛淚...」。