特斯拉執行長馬斯克提議將台灣變成中國特別行政區，民進黨台北市長參選人陳時中第一時間稱「還要再討論 」惹議後，用推特改口抗議，提出馬斯克應考慮將企業總部設在台北的提議。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸，陳時中天兵的發言，凸顯出他對於國際事務的茫然無知。

蔣萬安表示，陳時中在面對馬斯克第一時間建議把台灣變成對岸的特別行政區，陳時中竟回說還要再討論，後來又馬上改口，「他現在又有這樣天兵的發言，凸顯出他對國際事務的茫然無知。

蔣萬安指出，陳時中應該要好好說明，第一時間竟然說還要再討論，稱讚馬斯克是一位優秀企業家，但輿論撻伐後，馬上改口說要「抗中保台」，前後反覆不一、說法不一致，完全凸顯出他對於國際事務的茫然無知。

蔣萬安日前提及「深蹲換乘」，陳時中嗆深蹲很好但偏離主題，蔣萬安表示，其實大家還原當天自己在論壇上面的逐字發言就很清楚，他是舉舉國外的例子，來強調節能減碳的行動，就是希望透過「由下而上」全民參與，「這只是舉例」，卻被有心人士扭曲成為他的政見，真是哭笑不得。

此外，對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊帶民眾黨議員參選人到市府參加活動，蔣萬安表示，行政中立對黃前副市長來講，好像都是裝飾品，但市民朋友其實都看得非常清楚。

黃珊珊今前往文山區拜票，被解讀為搶攻深藍票倉，蔣萬安強調，現在選舉到最後階段，大家有很多行程安排各自努力，積極成為市民認同的對象。單一選區的選舉本來就是希望吸納各方支持力量，也希望將選票極大化，他一直勤走基層，持續端出政策牛肉爭取市民認同，讓自己成為市民心中最好的選擇。