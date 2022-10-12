民進黨台北市長參選人陳時中12日一早前往北市內湖民權東路與金湖路口站台，向上班的民眾揮手致意，爭取支持。（鄭任南攝）

民進黨台北市議員梁文傑昨日受訪稱他覺得民進黨參選人陳時中可能會贏，但勝負會在3千票內；國民黨及無黨籍參選人蔣萬安、黃珊珊陣營則批評陳時中已在操作棄保、藍綠對決，陳時中受訪表示，一直都沒有操作棄保，一直在講棄保的就是擔心棄保的人，才會一直講。

陳時中強調，他們從來沒有在討論這個棄保的議題；他們的選民都非常的堅定。

至於近日有最新民調指出，蔣萬安、黃珊珊、陳時中三人支持度雖然都在誤差範圍，但在棄保下，陳是最容易被棄保者，陳時中說，他們不擔憂這個問題。

陳時中今選在內內湖路口拜票，對於誰卡大巨蛋？內政部及台北市府互相指責，市府希望明年6月可以營運；被媒體詢問，若陳時中當選，可能再提前營運嗎？陳時中說，整體的計畫會盡量在安全前提、中央地方配合，讓它儘速；畢竟安全前提下開放使用，是所有市民的期待。

對於柯文哲批評，民進黨用自由民主糖衣包裝吃香喝辣特權；陳時中表示，民進黨同志都一直秉持吃苦耐勞的精神在做全體國民的服務。