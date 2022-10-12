網紅四叉貓11日臉書貼出新北市捷運局網站，批網站的市政新聞針對意味濃厚，難道沒有政府機關行政不中立，藉機攻擊其他市長候選人的疑慮嗎？對此，民進黨立委林靜儀今與民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人立委賴品妤、新北市議員何博文、李坤城，召開「行政中立蕩然無存！新北市府成侯競總！」記者會，批新北市長侯友宜把新北市府當競總、逼迫基層公務員當競選打手，言論用語比側翼小編還過分，不但違反行政中立，且陷公務人員於不義。

林靜儀表示，這2天很多民眾發現新北市府網站內部新聞發布、新聞回應，內容幾乎都是針對侯友宜競選對手林佳龍，有各式各樣粗鄙、誇張的言論、用語，幾乎比側翼小編還過分，「不是新北市府應有的等級、態度」。

林靜儀說，若今天一個新北市民點進市府網站想看回應，「你會以為自己點進侯友宜競選總部、以為這些局處首長是侯友宜競總發言人」。她拜託侯市長不要為難市府官員，他們是新北市民公僕、不是侯市長候選人競總小編，請把競選口水、攻防拿回競總，不要陷公務人員於不義，「這是不當、不適切、對公務人員行政中立造成傷害的行為」。

賴品妤指出，昨晚看到公部門非常激烈的新聞稿感到訝異、錯愕、難過，行政單位應該保持中立、專業謙和去接受人民提問、指正，但侯市長領導下的新北市府倒行逆施、反其道而行。

賴品妤提到，8月4日新北市捷運局新聞稿中以「汐東捷運」攻擊林佳龍，但當時進度是 3月交通部已原則性通過、需要新北市府修正綜合規畫報告，就市府不願分擔的經費修改，侯市府遲至9月才送出修改內容，卻在8月進度還卡在市府時就發新聞稿攻擊林佳龍。

賴品妤批評，侯友宜把選舉放第一、沒有把民生、捷運基礎建設放第一，「不但不好好做事、加速進度，反而發新聞稿攻擊競選對手」，賴品妤提及近期新北治安發生許多問題，包括三重警暴打路人、民眾衝進樹林分局暴打員警、聚眾鬧事等，侯友宜應出來道歉，並且立刻修正局處首長囂張、乖張的行為。

何博文說，侯友宜強調自己事務官出身、重視行政中立，但說一套做一套、完全言行不一，過去侯市府用市府資源養發言人、副發言人，但這些發言人對市政不專心、不專業、也沒有令人耳目一新的表現，結果一到選舉時，這些用公家資源養的發言人、副發言人搖身一變通通變成選舉侯家軍，「請問侯市長，這樣可以嗎？」

何博文舉例，新北市府局處的新聞稿中出現「胡亂拼湊、抄襲、秀下限、搞烏龍、平行時空」，這是哪門子的公家用語？根本就是競選總部的語言，「侯市長，這是行政中立事務官該用的正式新聞稿用語嗎？」另外像新聞稿用「芭樂票、打臉、轟、慘不忍睹、裝睡的人叫不醒、回嗆、弄巧成拙」等情緒用語，這些字眼完全超越行政機關該有的分寸，侯市長濫用行政資源逼公務員當競選打手，「面對行政中立，從頭到尾說一套做一套」。

李坤城表示，過去國民黨執政時期「黨國不分、國庫通黨庫」，現在侯友宜主政新北市府把市府變成他的競總，每個局處發出的新聞稿若就事論事大家都能接受，但從標題來看完全是抹黑、亂噴口水，這些新聞稿也是在為難基層公務員，「合理懷疑是侯友宜競辦寫好的新聞稿拿給市府局處發」。

李坤城批評，包括城鄉局、交通局、捷運局、環保局、經發局新聞稿標題對林佳龍惡意抹黑謾罵，「捷運局最近花 720 萬元經費做輿情監控，是要監控誰？」他呼籲侯友宜不要躲在局處首長、競選辦公室後面，出來接受辯論挑戰。