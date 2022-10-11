民進黨新北市長參選人林佳龍投入選舉以來，提出多項政見，新北市長侯友宜選舉辦公室今舉行記者會，統整林佳龍提出的500交通綠點等政見，一年要多花新北市300多億元預算，新北市人均預算一年不到1萬，痛批林佳龍不向執政黨建言修《財劃法》，只會開出一張張的「芭樂票」，根本是把市民當做盤子，只顧自己當「阿舍市長」。

新北市議員參選人呂家愷指出，林佳龍提出每月500點綠色交通點數，一年將近240億；智慧觀光周遊券部分，若以林佳龍在台北市開的支票計算也要25億元；10萬元青年成家基金，以新北人數計算需要20億，加上假牙補助等，新北一年就要多花300多億，「我就問林佳龍，錢從哪裡來？」

呂家愷批評，在財政困難情況下，難道林佳龍又要像以前當台中市長，挖東牆補西牆，大砍老人健保預算、大漲地價稅？

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，林佳龍在各種造勢場合常自豪說選他當市長「中央地方一條龍，建設沒問題」，中央本應不分藍綠協助地方建設，照林的說法，豈不是政黨、甚至個人才是決定中央是否補助的關鍵因素。

立法委員洪孟楷表示，據財政部國庫署資料統計，2022年各縣市統籌分配款，六都以台北市人均1萬8890元最多，新北市不但是9176元六都最少，甚至比花蓮縣1萬5306元還少6千多元。

洪孟楷說，當初竹竹併議題民進黨員全黨為一人要修《地制法》，林佳龍的競選團隊有新北四分之三席次的立委，有看到他們努力為新北爭取財劃法通過嗎？