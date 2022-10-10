民進黨雲林縣長參選人劉建國，10日晚間成立麥寮鄉競選總部，出身麥寮的新北市長參選人林佳龍，特地返鄉為劉建國站台造勢，強調雲林鄉親要大團結，在外地工作要返鄉投票支持劉建國，旅北雲林鄉親則請支持他，劉建國1票、林佳龍1票，雲林與新北都要贏。

林佳龍表示，劉建國擔任立委這段時間，為雲林爭取醫療、交通、觀光、產業等各種經費與建設，其中高齡醫學暨健康福祉研究中心與台大醫院雲林分院擴建，經費就達150餘億元，種種努力，就是要照顧老人家，讓年輕人安心工作、增加就業機會，讓所有雲林縣民生活更美好。

林佳龍說，劉建國的特質就是有骨氣，不會向惡勢力低頭，永遠站在弱勢的一方當大家的靠山，除了有骨氣也很有愛心，服務團隊一條龍，好央甲、勤勞、愛鄉土，非常受到大家的肯定，所以麥寮開出的票一定要贏，要讓劉順利當選，他與麥寮子弟才不會漏氣。

林佳龍強調，年底選舉，要讓新北與雲林大翻新，他很苦戰，幾個月前他被徵召參選新北市長，蔡總統會選他參選，最重要的原因就是雲林鄉親在北部打拚，大家非常團結，所以大家絕對不能漏氣，請大家幫他拉票，目前還沒有雲林子弟當過新北市長，這次要請大家支持，讓雲林子弟當上新北市長。