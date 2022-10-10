林佳龍今下午舉辦「打破『青年 18 禁』止投票」音樂會。（李奇叡攝）

壯闊台灣協會理事長吳怡農等人出席助講。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今下午在板橋區「Fuzz Art Space」藝文展演空間，舉辦「打破『青年 18 禁』止投票」音樂會，宣導力挺18歲公民權，他表示，18歲公民權修憲複決需965萬票才能通過，門檻很高，不容易達到，因此呼籲大家出來投票，也盼透過舉辦「Vote for 18」的活動，打破青年18歲禁止投票的限制。

今天音樂會由林佳龍競辦發言人李晏榕主持，立委林昶佐、賴品妤、民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任蔡沐霖、壯闊台灣協會理事長吳怡農、專欄作家周奕成等人都出席助講，現場邀請舞團 DA.ELF、踢萬BIG BABY、隨性樂團、未來式樂團演出，邀請年輕人參與活動，盼讓支持18歲公民權修憲案過關的理念，傳達到台灣每個角落。

林佳龍表示，周奕成是他的好友，過去擔任民進黨青年部主任就開始推動，至今已為18歲公民權奮鬥28年，都很期待這歷史一刻，但他也坦言，18歲公民權修憲複決門檻很高，不容易達到，現在就像是要得分的臨門一腳，不能讓這次公民修憲複決輸，這一代會對不起上一代跟下一代，「就像球在足球門框前面，踢了就進了，這是世界潮流，台灣不能缺席」。

林佳龍說，他的選舉輸贏是一回事，但18歲公民權尤為重要，現在若不站出來，以後真的後悔莫及，而這也算完成他年輕時的心願，他18歲時就已推動許多校園改革，包括野百合學運的訴求，若當時18歲就可以投票，相信年輕人會更有影響力。他強調，這次18歲公民權有「提升青年參政」、「改革政黨政治」、「邁向正常國家」3個意義跟影響，呼籲18歲以下的年輕朋友雖然還不能投票，但要幫忙拉票。

吳怡農指出，社會要求更多國人為國家安全、家園付出，所以要給相對的權益，這也是18歲公民權最重要的「權利義務對等」問題。他強調，雖創新、進步是民進黨的DNA，但這次修憲門檻很高，不能只靠民進黨的支持者，希望大家一起把握時間，走出去創造對話，爭取更多支持。

蔡沐霖說，林佳龍、吳怡農這幾個月都在全台各地倡議18歲公民權複決議題，民進黨青年部國務青也「兵分18路」，選在「非同溫層」的地方，在全台各縣市18種場合宣傳，並以互動、對話、文宣，和不同世代群眾溝通。