雲林縣議員蔡岳儒（左）與立委蘇巧慧（右）是台大同學，她特地南下北港陪蔡岳儒掃街拜票兼打氣。（周麗蘭攝）

無黨籍土庫鎮長參選人陳特凱8日成立競選總部，縣長張麗善、前縣長張榮味、立委林文瑞、雲林縣議長沈宗隆、前立委張嘉郡都到場打氣。雲林縣北港區縣議員蔡岳儒則獲大學同學立委蘇巧慧相挺，她陪蔡岳儒拜拜祈福並以車隊掃街拜票。

土庫鎮長參選人陳特凱是土庫鎮農會供銷部主任，先前曾擔任張嘉郡立委服務處秘書，也在雲林農田水利會土庫工作站任職過。

陳特凱今（8日）成立競選總部冠蓋雲集，縣長張麗善、前縣長張榮味、立委林文瑞、縣議長沈宗隆、前立委張嘉郡到場助講。張麗善為他披掛綵帶、林文瑞送蘿蔔、張榮味送蒜頭、沈宗隆送包子與粽子等象徵勝選的吉祥物。

張麗善表示，陳特凱深入農村，指導耕作技術，與農民打成一片，希望鄉親給他一個機會。張嘉郡推薦說，土庫需要改變及發展，陳特凱了解土庫的需求。

雲林縣議員蔡岳儒與立委蘇巧慧是台大同學，蔡是政治系、蘇是法律系。蘇巧慧今日南下北港為蔡岳儒打氣，她表示，蔡岳儒長期在北港地區推動夜光天使班，爭取偏鄉學童的教育權益，邀請母校台大農經系的學弟妹們每年為雲林學生舉辦台大經管育樂營，她要大聲推薦她同學。

蔡岳儒表示，很感謝這14年來默默付出的老師、志工們，教導孩子孩子課業、提供晚餐，讓他們有避風港，他個人也募集社會資源把熱騰騰的關東煮送到夜光班、免費替夜光學童配鏡或視力保健，未來要持續做下去，把愛傳出去，讓社會變成一個善的循環。