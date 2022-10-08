台海情勢緊張，大陸軍機擾台成常態，外媒多次形容「台灣是世界上最危險的地方」。全球首富、特斯拉創辦人馬斯克近日接受媒體訪問時語出驚人，認為把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」，可以避免台海發生衝突。

金融時報（Financial Times）報導，馬斯克直言，台海衝突是不可避免的，而且他不會是唯一受牽連的人。特斯拉將捲入任何衝突，蘋果也會陷入嚴重困境，世界付出沈重的代價。馬斯克估計，在這種情況下，全球經濟將遭受損失將高達30%。

馬斯克建議，把台灣設為一個可行的特別行政區，但可能不是所有人都能接受。

不只馬斯克擔憂兩岸衝突，美國晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）上月也預測，未來5年內不會發生大陸武力犯台的情況。

事實上，季辛格去年底曾說，「因為地緣政治風險，台灣不是穩定的地方」。他當時建議美國政府應該多投資美國企業如英特爾、美光（Micron）等，而不是台積電和三星等亞洲企業。