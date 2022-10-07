「粉紅豹瘋」來襲！桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」，搶先開箱由Udrive悠駕租車提供的超搶眼亮粉色特斯拉電動車Ｍodel 3。電豹女展現勁辣風格，完美融合特斯拉霧感粉色鍍膜及流線外型的氛圍。

電豹女與主打租車服務的Udrive聯名合作，成員儀諪、小楓、吉拿、諺諺、筱緹獲邀體驗特斯拉車款的優秀性能、舒適內裝，並拍攝一系列回頭率百分百的限定版手機桌布照片。聯名企劃號召粉絲於10月10日截止前，至電豹女官方Instagram帳號完成指定任務，即可免費獲得電豹女限定版桌布照，活動結束後更將抽出三位幸運兒，贈送電豹女粉紅豹瘋親筆簽名卡片。

電豹女們都難掩興奮神情說：「很開心有機會與Udrive合作，我們也精心準備服裝造型，來搭配粉色特斯拉，希望呈現出更棒的照片，也期待大家趕快來參與活動，與我們有更多互動。」

Udrive在台灣推出特斯拉短租、長租新商機服務，讓想體驗電動車的民眾，用合理的價格租到品質優良的特斯拉電動車。Udrive主打雙北專人送車到府，還有專人深度教學，享受最尊榮的租車體驗，現在下訂除了原先就享有的充電免費、多天優惠、里程贈送外，任何車款輸入電豹女專屬優惠「leopardgirls」，租金可再打95折。

電豹女接下來還有一連串豐富活動，10月9日將出席一年一度新聞盃籃球賽事，組隊出戰新聞女記者聯隊，展現下場打球的滿滿活力；10月10日則前往樂天桃園棒球場，與樂天女孩Battle舞蹈，棒籃啦啦隊正面對決，勢必帶來超高討論度！