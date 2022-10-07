德拉瓦州法院周四在開庭前夕下令推特控告特斯拉執行長馬斯克的訴訟暫停，讓這位全球首富有時間為他以440億美元收購該社群媒體公司籌措資金。

這項裁定讓馬斯克本周不必站上法院，就他宣稱推特欺瞞誤導他的指控宣誓作證。馬斯克對推特的指控包括該社群平台虛報用戶數，以及未如實提供機器人帳號和假帳號的數量。

德拉瓦州法院主審法官Kathaleen McCormick在其裁定中表示，如果馬斯克未能在美東時間10月28日下午5點期限前完成交易，她將安排在11月開庭審理本案。

推特發布聲明表示：「我們期待在10月28日之前，以54.20美元價格完成交易」。在一份稍早的法庭文件中，推特促請法官駁回該提議，稱這只是讓他更胡鬧的緩兵之計。

推特因馬斯克反悔不買而一狀告上法院的本訴訟案原定於10月17日開庭，而馬斯克原定於周四上法院進行「口頭取證」（deposition）的程序在經雙方同意後已經推遲。

推特周四股價收跌3.7%，為49.39美元，目前盤後下跌2%，稍早前一度漲1%，顯然投資人對這項交易存在的變數仍感擔憂。

馬斯克日前宣布他願意以4月雙方敲定的每股54.20美元的價格收購推特，但有兩大先決條件，其一是訴訟終止，再來便是這項交易能獲得債務融資。

馬斯克在周四披露的法庭文件中表示，銀行團將合力為這筆交易提供資金，但他需要更多時間。他宣稱只是稍微的延遲，總好過曠日廢時好幾個月的審判和上訴。

推特曾要求馬斯克應該在下周就完成交易，並表示一家放款銀行代表周四作證稱馬斯克尚未向他們寄發借款通知，也沒有傳達他打算完成交易的意圖。

摩根士丹利、美國銀行和巴克萊銀行等大型銀行之前承諾提供125億美元、相當該交易所需資金的28%，但現在由於利率急速升高導致市場劇烈波動並削弱了對槓桿融資的興趣，在賣不出債務的情況下，這筆放款可能讓這些銀行面臨巨額虧損。

Schwab Center交易和衍生品部門常務董事Robert Gilliland表示，馬斯克能否真的獲得債務融資來完成交易，仍然存在一些不確定性。