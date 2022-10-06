據實價登錄揭露，台北市大安區仁愛路三段31巷內，7月成交一間店面，總價1.3億元，由於該店面含地下室空間，共150.66坪，平均單價約90.4萬元，屋齡27年，買家為「玉舍投資」，目前由咖啡廳業者經營中，這筆交易也是大安區今年首度出現的億元店面交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安區高總價店面近年交易屈指可數，少數受置產族青睞的產品，多半是位在巷弄的店面，總價集中在一億初頭，以本筆最新交易為例，該店面就位在大安區知名豪宅「帝寶」附近的巷弄內，一樓帶地下室約150坪空間，使用效益高，入手單價低，加上環境清幽安靜，在高價住宅區中，可經營高客單的消費業種，算是高CP值的店面。

此店面鄰近捷運忠孝新生站，距離三創生活園區、光華商場、華山1914文化創意產業園區不遠，地段相當精華，吸引買家入手投資置產。而仁愛路三段店面產品相當稀有，大多數屋主不輕易釋出銷售，根據實價登錄交易，正仁愛路三段上的店面，成交行情落在155~210萬元上下，而巷弄內店面90~130萬元不等，視所在位置與店面面寬不同，價格會有些許落差。

台灣房屋集團趨勢中心統計，大安區近3年的億元一樓店面交易量，2020年有4筆、2021年為2筆，今年目前為止僅1筆，且近三年的交易店面，總價都低於2億元。

張旭嵐指出，大安區店面受到東區商圈沒落，加上全球肺炎疫情影響，精華地段的高總價店面交易也隨之下滑，因此高總價或大坪數的店面空置率提升，不過巷弄店家經營本來就不單靠觀光或過路人潮，而是長期經營周邊住戶或熟客，因此隨著國人生活逐漸恢復正常，客源也趨向穩定，因此仍受置產族青睞。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，目前店面貸款成數約可達7成，但無寬限期，經過今年多次升息之後，利率普遍都要2%以上，雖然成本增加了，但以目前股匯市波動大，金融產品風險高，凸顯不動產的抗通膨效益，且店面還有長期增值空間，吸引置產族持有卡位。