大安森林公園是全台網速最快的公園？有網友實測5G下載速度竟然能到900Mbps以上，讓他感到相當驚艷，文章也引起網友們熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上發文表示，在大安森林公園測試5G下載速度竟然能到900Mbps以上，換個時間在溜滑梯遊戲場附近測試，還是有700 Mbps以上，讓他直呼，「難怪一些寶可夢活動都辦在大安，大概是全台5G最強的公園。」

文章吸引不少網友留言，有人推估大安森林公園屬於公有地，附近才能夠設置大量基地台，「各家電信公園訊號都不錯吧」、「這是公有地，當然放心架設基地台」、「空曠無遮蔽，而且地大基地台任你裝。」

此外，還有網友開玩笑表示，已經找新的落腳處，「收到！已經賣掉房子攜家帶眷準備搬去那裡了」、「之後入住公園也有好位置可以盯盤了」、「所以大安森林公園是我睡公園的首選」、「可以賣屋住公園享受高速網路。」

事實上，根據網速測試機構SPEEDTEST數據顯示，今年8月全台平均行動網速落在116.58Mbps，而第一季5G下載網速，中華電信以415.45Mbps居冠，排名第二的是遠傳310.83Mbps，隨後則是台灣大哥大276.38 Mbps、亞太電信的264.20Mbps及台灣之星139.82Mbps。