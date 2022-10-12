民進黨台北市議員王世堅10日與交情不錯的無黨籍台北市長候選人黃珊珊在活動巧遇，互動引發關注，民進黨候選人陳時中第一時間受訪回應「黨有黨紀」，前立委郭正亮分析，由於知道陳時中支持度不高，因此現在綠營使用了「反柯文哲的，請你支持陳時中」的打法。

陳時中昨（11）日上午再度回應此事，解釋自己當時以為王世堅參加黃珊珊辦的活動，但事實卻是兩人一起參加別人的活動，而這屬於個人自由，也希望媒體日後問問題時「可以精準一點」；至於若王世堅表態挺黃珊珊，陳時中則說「那不是我的權責跟判斷」。

郭正亮昨（11）日在政論節目《少康戰情室》表示，黃珊珊與王世堅「巧遇」的那個里是一個深綠的里，這代表黃也在走綠的里。郭認為，民進黨因為知道喜歡陳時中的人不多，所以現在倒過來使用「反柯文哲的，請你支持陳時中」的打法。

郭正亮指出，有很多綠營支持者非常討厭柯文哲，而因民進黨目前無法凝聚陳時中的支持者，所以改打「反柯文哲」，主因是黃珊珊很難與柯切割，此舉可能將部分跑去改支持黃的淺綠選民拉回來，「就表示『陳時中』這個商品不好推，所以我（民進黨）用反的方向來打」。