民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，近期更因「雙城論壇」問題槓上現任市長柯文哲，對此，前國民黨羅智強則反嗆，指陳與民進黨若有膽「就廢掉ECFA！」

九合一選戰在即，陳時中日前出席活動談到「雙城論壇」的相關議題時，稱「不要被人家掐脖子舉辦，要放眼全世界」，對此柯回擊「他們現在是掐著別人脖子，要人家不要辦」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊也回應，若陳不想辦就直接把不辦雙城論壇列為政見，看看市民怎麼講。

對於陳時中此番言論，羅智強今發文怒嗆陳「有膽就廢ECFA」，他痛批，若民進黨這麼愛酸兩岸交流，那有沒有膽禁止台商到對岸、停止所有外銷，並廢掉ECFA？且台北市和世界許多城市都有交流，怎麼在陳時中眼中只有「雙城論壇」？他更諷刺，「看來心中最『紅』的就是你陳時中！」

羅智強指控，陳時中從防疫到選市長都是一個樣，從說「有人不希望台灣太開心」、拐彎挑起對立，到現在選市長還是繼續耍嘴皮、說一堆毫無建設的仇恨發言，還自我感覺非常良好，羅質疑，「這種小丑市長，台北市民投得下去嗎？」