年底九合一選舉將至，桃園市長之爭備受關注，根據一份最新預測顯示，民進黨鄭運鵬的看好度在9月底奪冠後並沒有維持太久，現又再度被國民黨張善政反超。

「未來事件交易所」截至今（11）日上午9點的最新預測，桃園市長4個候選人的「價格」，以張善政的$54.00最高，接著依序為鄭運鵬$46.00、無黨籍鄭寶清$6.00與民眾黨賴香伶$4.00。

桃園市長選舉4個候選人的「最新價格」。（翻攝自「未來事件交易所」）

對此結果，未來事件交易所副總編輯謝國安認為，從《匯流新聞網》8日的一份桃園市長民調即可見端倪，該民調中張善政以34.6%支持度領先鄭運鵬的27.7%；調查也針對先前張遭綠營指控任職宏碁期間的農委會研究計畫涉及抄襲，詢問受訪者態度，有38.7%桃園市民認為是抹黑，覺得確有抄襲者占23%。

謝國安表示，由此可見，綠營前段時間主打的抄襲議題，並未對張善政造成實質傷害，反倒日前強震震出的桃園公共工程問題，對於現任桃園市長鄭文燦力挺的鄭運鵬，恐造成負面影響。

另外，謝國安提到，張善政先前被批評在選戰中太溫和，但在桃園公共工程問題上，他上周終於一改佛系形象，怒轟是「綠豆渣工程」，甚至猛酸鄭運鵬「能不能為桃園生氣一下下就好？」從民調與預測市場數據來看，這樣的改變對張的確有加分效果。